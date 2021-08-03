عاجل.. إصابة 14 في تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون بالفيوم «صور»

شهد طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، حادثا مروعا، مساء اليوم، بعدما وقع حادث تصادم بين سيارتين بالمواجهة، إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، وذلك أمام شركة الملاحات، بسبب السرعة الزائدة للسيارتين، وسير إحدى السيارات في الحارة غير المخصصة لها، مما أسفر عن اصطدام السيارتين بشدة وحدوث تلفيات شديدة بهما، وإصابة 14 شخصا بينهم حالات خطيرة.

وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور على الطريق، كما هرع المارة وسائقو السيارات لمساعدة المصابين وإخراجهم من السيارتين، لحين وصول سيارات الإسعاف والنجدة، ونقل المصابين لأقرب مستشفى.

بلاغ بإصابة 14 في حادث تصادم سيارتين ببحيرة قارون

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بوقوع حادث على طريق بحيرة قارون، أمام شركة الملاحات، ووجود عدد كبير من المصابين بنطاق المركز.

7 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم سيارتين ببحيرة قارون

وعلى الفور، انتقلت 7 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف الفيوم إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى سيارات النجدة وضباط قسم شرطة أبشواي، وجرى انتشال المصابين من السيارتين، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، بينما تم نقل 11 مصابا آخرين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتبينّ أنّهم 14 مصابا حتى الآن.

رفع آثار حادث تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون

وجرى رفع آثار الحادث، وتجنيب السيارتين على جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.