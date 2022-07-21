وفاة الفنان صادق قلليني.. والجنازة اليوم في كنسية السيدة العذراء

توفي منذ قليل، الفنان والموسيقار صادق عزيز قلليني، أحد اعضاء فرقة Les Petits Chats، التي كان ضمن أعضائها الراحل عزت أبو عوف.

الجنازة من كنسية السيدة العذراء

ومن المقرر أن تقيم الأسرة صلاة الجنازة على الراحل، الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، في كنيسة السيدة العذراء مريم المرعشلي بالزمالك، على أن يجرى تحديد موعد العزاء خلال الأيام المقبلة.

الأب بطرس دانيال: ليستريح بسلام

وكتب الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الراحة الأبدية أعطه يا رب.. والنور الدائم فليضيء له وليستريح بسلام آمين.. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان صادق قلليني الذي أمتع أجيالا كثيرة بأغانيه الرائعة بمختلف اللغات، طالبين له الرحمة من الله والعزاء والصبر لذويه ومحبيه».

وقدم صادق قليني ألبوما بعنوان «ربك هو العالم»، قدم فيه أغاني: «الدف والمزمار، ليه كل ما تقول اه، يا حلوة شيلي النضارة، قمر الليالي، قولها معايا».