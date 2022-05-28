بطرس دانيال: مصطفى شعبان تراجع عن الاعتزال بسبب مهرجان المركز الكاثوليكي

قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إنّ الفنان مصطفى شعبان قال إن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، غيّر حياته الفنية، موضحًا: «قال كنت عاوز أغير الكارير كله، ولما فزت بجائزة في المركز قررت العدول عن قراري».

وأضاف «دانيال»، في لقاء ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «عندما بلغت عامي الحادي عشر لم أكن أعيش مع أسرتي بشكل مستمر، فقد بدأت الرهبنة، لم أكن سعيدا في البداية، لكنني تأقلمت مع الوضع واستكملت مشواري».

سر سحب ورقه من الجامعة

وتابع رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما: «لما قدمت أوراقي في الجامعة، أبونا قالي لو أنت راهب وحاسس إن دي حياتك ممكن تسحب ورقك، ووالدي كان رافض، ولما غيَّرت من علمي لأدبي قبلها، والدي غضب عشان كان عاوزني أبقى دكتور».

وأشار الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إلى أنّه ترك الدراسة في الجامعة، واستكمل دراسة الفلسفة واللاهوت وحصل على ماجستير إعلام من إيطاليا، لافتًا إلى أنّ علاقته بالموسيقى بدأت في الصف الثاني الإعدادي بالصدفة، حيث كان يتقدم طابور المدرسة حتى يبعد عن الشغب، وفي إحدى المرات تغيب الطالب الذي يحمل آلة الإكسليفون عن الطابور وحلّ بدلا منه.

رهبنة تخدم المجتمع

ولفت الأب بطرس دانيال إلى أنه ينتمي إلى نوع من الرهبنة التي تخدم المجتمع، إذ أطلقت أنشطة مختلفة مثل المدارس والمستشفيات والملاجئ والأعمال الخيرية: «حياتنا جوه الدير، أستيقظ في الساعة الخامسة إلا الثلث، ولديّ برنامج يومي، منها ما هو متصل بالسينما والفن».