إصابة ربة منزل بطلق ناري لخلافات على الميراث في سوهاج

أصيبت ربة منزل بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بطلق ناري، إثر إطلاق شخصين عيار ناري عليها بسبب الميراث، وجرى نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

طلق ناري

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ يفيد وصول المدعوة «نعمة. ر»، ربة منزل 38 سنة، إلى مستشفى جرجا العام مصابة بطلق ناري في الساق اليسرى، وجرى تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

واتهمت المصابة كلا من «رمضان. ع. ح»، 55 سنة، عامل، و«محمد. ع. ح»، 60 سنة، عامل، أبناء عمومة، ويقيمان دائرة مركز جرجا، بالتعدي عليها، وإطلاق الأول عيارا من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابتها بسبب خلافات على الميراث.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وضُبط المتهمان والسلاح المستخدم، واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، شهد مركز سوهاج نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بإصابات وجروح متفرقة، بينهم معلم مصاب بطلق ناري في الصدر، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة.