«مياه سوهاج» تجري 150 مقابلة لاستطلاع آراء أهالي جرجا حول جودة الخدمات المقدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، استطلاع رأي بمدينة جرجا، والجاري تنفيذ عدة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي فيها، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وشارك بها مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

150 مقابلة لاستطلاع آراء المواطنين

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن مسئولي التوعية بالشركة قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد 50 مشتركا من أهالي مدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

تنفيذ المقابلات داخل قرى حياة كريمة

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء في جرجا عن الخدمات المقدمة، ويتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار، بالإضافة إلى الدفع بسيارة استقبال الشكاوى المتنقلة لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها وتحقيق رضائهم.