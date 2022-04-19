كسر جمجمة طفل في جرجا.. دهسته سيارة خلال عبور الشارع

أصيب طفل بمركز جرجا بمحافظة سوهاج بعدة كسور وكدمات إثر اصطدام سيارة ملاكي به، مساء أمس الاثنين، وإحداث عدة إصابات به نقل على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعي ليتم إسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بوصول الطفل «عبد الله خ ح م»، 13 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية ويقيم بدائرة قسم جرجا في محافظة سوهاج إلى مستشفى جرجا العام ويرافقه أهليته، مصابا بكسر في عظام الجمجمة وجرح قطعي بفروة الرأس، وفقا للتقرير الطبي المبدئي بمستشفى جرجا المركزي، نتيجة حادث سيارة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإجراء الجراحة اللازمة له وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

عم المجني عليه يتهم السائق بإصابة نجل شقيقه ويروي الواقعة

وبسؤال عمه المدعو «ربيعي ح م ح»، 56 عما، موظف ويقيم بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، أفاد بأنه أثناء عبور نجل شقيقه المذكور الطريق بجوار مصنع السكر دائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، اصطدمت به سيارة ملاكي يقودها المدعو «محمد ع ع ع»، 60 عاما، ويقيم في دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه في أثناء قيادة السيارة بشارع مصنع السكر بمركز جرجا، اختلت عجلة القيادة بيده وفوجئ بالطفل يظهر أمامه ولم يستطع مفاداته، فاصطدم به، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.