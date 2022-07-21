مصرع شاب في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية الصحراوي 

لقي شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، قرب محطة تحصيل الرسوم، بسبب اختلال عجلة القيادة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، تحمل لوحات رقم «ط ص س»، 1591، أمام مفارق سرابيوم، على بعد كيلو متر من محطة تحصيل الرسوم.

وقالت المصادر إن قائد السيارة يدعى علي طلب عبدالكريم، 30 سنة، مقيم بمدينة الشيخ زويد في محافظة الإسماعيلية.

محاولات لإنقاذه في الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، فور وقوعه، لنقل الشاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية إنه جرى الدفع بمسعف آخر للتعامل مع الحالة، لحسن وصولها إلى المستشفى، بسبب صعوبة حالته، إلا أنه توفي فور وصوله إلى مجمع الإسماعيلية، نظرا لتوقف عضلة القلب والتنفس.

إصابات خطيرة

وأوضحت المصادر أن المتوفى وصل في حالة صعبة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في غرفة إنعاش القلب، خلال محاولة الأطباء التعامل معه وإنقاذه.

وأشارت إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة في أنحاء الجسم، ونزيف داخلي في المخ والبطن، وتوقف عضلة القلب والتنفس.