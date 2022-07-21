مدير الاستخبارات الأمريكية: التفاوض مع الروس والإيرانيين «شيب شعر رأسي»

علق وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على صورة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين برفقة علي خامئني، المرشد الأعلى الإيراني، معتبرا أن المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين هي التي شيبت شعر رأسه.

شعري شاب من المفاوضات مع الروس

ونقلت وكالة «روسيا اليوم» عن مدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز تصريحاته خلال منتدى «آسبن» الأمني، والتي قال فيها: «لا أشعر بالحنين عندما أنظر إلى صور الرئيس بوتين، والمرشد الأعلى الإيراني، بل أتذكر أن معظم شعري شاب من المفاوضات مع الروس والإيرانيين على مر السنين».

وأعرب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية عن ثقته بأن السلطات الروسية تهدف إلى استعادة مناطق نفوذها في الدول المجاورة وموقعها قوة عظمى، وتعتقد أن هذا غير ممكن دون السيطرة على أوكرانيا.

بوتين يعلن أن مرحلة جديدة حلت على العالم

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن التاريخ العالمي ينتقل إلى مرحلة جديدة؛ إذ يمكن للدول ذات السيادة الحقيقية فقط إظهار ديناميكيات نمو عالية، مشددا خلال كلمته في منتدى «أفكار قوية للعصر الجديد» بالعاصمة الروسية موسكو، على أنه تحل حقبة جديدة قادمة في تاريخ العالم.

وزار بوتين إيران، وأجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني، وعقد عددا من جولات المفاوضات الثنائية، كما شارك في قمة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا لتسوية الأزمة السورية.