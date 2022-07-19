واشنطن تُحذر مواطنيها من خطر الخطف في 6 دول بينها روسيا والصين وإيران

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من خطر الخطف في 6 دول تشمل: إيران وروسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية وبورما والصين. وهددت واشنطن الدول الست، بفرض عقوبات في حال تعرض مواطنيها للخطف والاعتقال التعسفي.

تحذيرات سابقة للأمريكيين من خطر الاعتقال في روسيا

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت رعاياها في روسيا، في مارس الماضي، من خطر تعرّضهم للاعتقال من جانب السلطات الروسية، وناشدت مواطنيها عدم السفر إلى هناك، ودعت مواطنيها المتواجدين هناك إلى مغادرة روسيا في الحال.

روسيا تُعلن القبض على مرتزقة أمريكيين في أوكرانيا

وكان مواطنون أمريكيون، وصفتهم روسيا بالمرتزقة، قد تم الإعلان مؤخرا عن إلقاء القبض عليهم من جانب روسيا في أوكرانيا، خلال الحرب الدائرة هناك، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.