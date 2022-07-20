المفوضية الأوروبية تستعد لفرض حزمة عقوبات سابعة على روسيا

أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا دير فاين، أنّ هناك حزمة سابعة من العقوبات على روسيا قيد الإعداد، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

شتاء أوروبي آمن

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنّ المفوضية يمكنها ضمان فصل شتاء آمن، حتى لو تراجع استخدام الغاز بنسبة 15%، واقترحت تخفيض إلزامي لاستخدام الغاز في جميع دول الاتحاد الأوروبي، حال حدوث أزمة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، مجموعة من العقوبات الاقتصادية وصلت إلى 6 حزم، نتيجة العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.