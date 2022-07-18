8 تعليمات جديدة من السكة الحديد للركاب لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، تسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل منذ صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ تعليمات جديدة للتصدي للموجة السادسة من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

مصدر: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا بين الركاب

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن أن غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر، تتابع سير حركة التشغيل، وأعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، موضحاً أن الغرفة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الموجة السادسة من الفيروس.

الموجة السادسة من كورونا لن تؤثر على سير القطارات

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن حدوث الموجة السادسة من فيروس كورونا، لم ولن تؤثر على حركة تشغيل القطارات، كما أنها لن تؤثر على سير العمل في مختلف المحطات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تعليمات لمواجهة الموجة السادسة من كورونا داخل السكة الحديد

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لمواجهة الموجة السادسة من كورونا وهي كالتالي:

1- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات السكة الحديد.

2- لا ترتدِ الكمامة على منطقة الذقن فقط.

3- تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

4- ارتدِ الكمامة ولا تستخدمها مرة أخرى داخل عربات القطارات والمحطات في السكة الحديد.

5- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

6- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدًا.

7- عدم البصق على الأرض نهائيًا منعا لانتشار الأمراض.

8- 50 جنيها غرامة على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية.