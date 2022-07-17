ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكة الحديد بسوهاج

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة سوهاج تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية، مكون من 6 أشخاص، يقوم 4 منهم بالسرقة و2 بتصريف المسروقات.

إخطار أمني

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بتحرير محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن معلومات لضباط وحدة مباحث القسم، مفادها قيام كل من «علي. أ. ع. ع»، سن 41 عاما، عاطل، و«محمد. أ ع. ع»، سن 28 عاما، عاطل، و«محمد. ص. ر. ع»، سن 35 عاما، عاطل، والسابق اتهامه في قضية سرقة، والمطلوب للتنفيذ عليه في عدد «2» قضية «تبديد وسرقة» و«إبراهيم. أ.أ»، سن 22 عاما، عاطل، محبوس احتياطياً بمركز البلينا على ذمة القضية «سرقة مهمات مصلحية»، ويقيمون جميعًا دائرة مركز البلينا، بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد من خط مهمل وغير مستغل بمحطة سكة حديد البلينا.

استصدار إذن النيابة بضبط المتهمين

وعقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز البلينا، أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث.

وعثر بمنزل الأول على مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عبارة عن «نصف فلنكة خشبية تزن حوالي 30 كجم» ومفتاح إنجليزي وعدد «2» شاكوش ومفك.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الرابع وأن الأدوات المضبوطة هي المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بقيامهم ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة ويدعى «عرفات. ج. س. ع»، سن 39 عاما، تاجر خردة، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وقد تم استهداف مخزن الأخير، وتبين عدم تواجده وتم ضبط القائم بالبيع بالمخزن «علي. ر. أ. ع»، سن 32 عاما، تاجر خردة، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، والسابق اتهامه في عدد «2» قضية «سرقة متنوعة وتبديد»، وسرقة متنوعة، والمطلوب للتنفيذ عليه في عدد «3» قضايا» تبديد وسرقة آخرهم القضية «تبديد»، وعثر بداخل المخزن على مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عبارة عن عدد «1» مسمار خشبي يزن حوالي 500 جرام.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.