رفع 60 طن مخلفات من مدخل السكة الحديد في نطاق حي طرة

كثفت الأجهزة التنفيذية بحي طرة بالقاهرة برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس الحي، حملات النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة، أسفرت عن رفع 60 طنًا من المخلفات والتراكمات من مدخل السكة الحديد إلى جانب نظافة الشوارع الرئيسية والداخلية.

كما شنت الأجهزة التنفيذية حملة لتقليم الأشجار استجابة لشكاوى المواطنين بمنطقة طرة البلد الذين تضرروا من سقوط أشجار على سياراتهم والمارة أيضًا مما يعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى امتداد أفرع الأشجار داخل شرفات الكثير من الوحدات السكنية.

صيانة الأعمدة والكشافات بصفة مستمرة

وفي إطار تطوير ورفع كفاءة الإنارة والخدمات بالحي وبالتنسيق مع إدارة الإنارة، تم مراجعة وصيانة الأعمدة والكشافات والولاعات بصفة مستمرة ومنها صيانة ولاعة منطقة الحجارة وتركيب خراطيش.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار الحملات بمختلف الأحياء للارتقاء بجميع شوارع والميادين بالمنطقة وتوفير كافة الخدمات، طبقًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

رفع 18 ألف طن قمامة يوميا

ومن جانبها، أكدت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة استمرار أعمال نظافة وتجميل الشوارع والميادين، مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تراكمات قمامة أو رتش بالشوارع وأمام المبان حتى يتم التعامل الفوري معها والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة.

وقال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة لـ«الوطن»، إنه يتم رفع ما يقارب من 18 ألف طن قمامة يوميًا من كل أحياء العاصمة بواسطة هيئة النظافة والشركات العاملة في هذا الملف.