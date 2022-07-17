«السكة الحديد» تواجه كورونا بغرامة 50 جنيها على عدم ارتداء الكمامة

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تنفيذ إجراءات جديدة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد إنتهاء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، إضافة إلى عدم السماح لأي راكب بدخول المحطات واستقلال القطارات، لا يرتدى الكمامات الطبية.

50 جنيها غرامة على المخالفين لارتداء الكمامة

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه سيتم فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار الموجة السادسة من كورونا، مشيرا إلى أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الأحد الموافق 17 يوليو الجاري، موضحا أن جميع القطارات يتم تعقيمها ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.

وترصد «الوطن»، فى 8 معلومات عن تفاصيل خطة السكة الحديد لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، وهى كالتالي:

1- تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بكافة المحطات على مستوى الجمهورية.. والتنسيق مع غرفة عمليات الصحة لمتابعة ما يستجد من انتشار الموجة السادسة من كورونا.

2- تشكيل وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات ومجهزة بكافة المستلزمات الطبية لعلاج الحالات المشتبه بها والحالات المرضية المزمنة بالمجان.

3- زيادة منافذ بيع التذاكر القطارات بالمحطات للقضاء على طوابير الركاب.

4- تعقيم وتطهير منافذ بيع التذاكر بالمحطات على مستوى الجمهورية.

5- تطهير المحطات ومكاتب الإداريين لمواجهة الموجة السادسة من كورونا.

6- تعقيم القطارات قبل وبعد إنتهاء ساعات التشغيل.

7- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية للحد من كورونا.

8- 50 جنيهًا غرامة على المخالفين لتعليمات الكمامة الطبية داخل المحطات والقطارات.