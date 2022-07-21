عامل يصيب طفلا بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح غير مرخص في سوهاج

أصيب طفل في مركز البلينا بمحافظة سوهاج بطلق خرطوش بالساقين، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتبين أن سبب إصابته خروج طلق ناري من سلاح غير مرخص كان بحوزة عامل لحظة العبث به.

طلق خرطوش

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد إصابة طفل برش خرطوش بالساقين وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وتبين من خلال التحريات التي قادها اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، وصول الطفل «أ أ أ»، 7 سنوات، إلى المستشفي المركزي بالبلينا مصاباً برش خرطوش بالساقين، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

عبث بالسلاح

وبسؤال والد المدعو، «أ أ ع»، 35 سنة، سائق، قرر بأنه أثناء عبث المدعو «ع س ل»، 28 سنة، عامل، بسلاح ناري خرجت منه طلقه بطريق الخطأ، أحدثت إصابة نجله واتهمه بالتسبب في ذلك.

وضُبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.