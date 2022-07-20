مصرع طفل غرقا بنهر النيل في سوهاج لعدم إجادته السباحة

لقى طفل مصرعه غرقا لعدم قدرته على السباحة في نهر النيل بمركز طما بمحافظة سوهاج، حيث لم يستطع مواجهة المياه، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد غرق شخص بنهر النيل دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وبتقال والفحص تبين غرق المدعو «أحمد ا ع» 15 عاما، طالب ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري، كما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بمركز طما بمحافظة سوهاج.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والده أفاد «السيد ع ب»، 55 عاما، تاجر ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج بأنه أثناء قيام المذكور نجله بالاستحمام بنهر النيل بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يتهم الأب أحدا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية، وتك تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.