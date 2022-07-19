استمرار ارتفاع درجات الحرارة على سوهاج.. والعظمى تصل إلى 42 درجة

تشهد محافظة سوهاج استمرارا في ارتفاع درجة الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتسجل 42 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و26 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، وسيكون الطقس معتدل الحرارة ليلا، وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

توقع نشوب رياح

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، نشوب رياح محملة بالأتربة على محافظة سوهاج خلال فترات متقطعة من النهار هذا مع ارتفاع شديد بنسبة الرطوبة والذي يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بعيدا عن مناطق الظل.

درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على شمال الصعيد بدرجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية و 25 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى و على جنوب الصعيد لدرجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية و 28 درجة مئوية لدرجات الحرارة الصغرى.

ويستمر اليوم طقس شديد الحرارة والرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح وارتفاع الموج

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط وخاصة على السواحل الغربية لتكون حالة البحر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف حتى مترين. كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع، وتسجل محافظة القاهرة اليوم 30 درجة مئوية نهارا فى طقس معتدل و26 درجة مئوية ليلا ونسبة الرطوبة 85%.