«الأخشاب» تتوقع زيادة مبيعات الموبيليا في الصيف.. «النوم» تبدأ بـ40 ألف جنيه

يترقب سوق الموبيليا، انتعاشة في المبيعات خلال أشهر الصيف، مع تراجع سعر متر الخشب، وزيادة الإقبال المتوقع خلال الموسم الذي يشهد ارتفاعا في الزيجات كل عام، وسط آمال بزيادة نسب التخفيضات على غرف الأثاث، لتكون محركا للمبيعات بشكل كافٍ.

تراجع أسعار الأخشاب 4 آلاف جنيه

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة الأخشاب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعار الأخشاب تراجعت في الفترة الحالية من 11 ألف جنيه للمتر المكعب إلى 7 آلاف فقط، ما يشير إلى زيادة الإقبال على الشراء الفترة المقبلة، مضيفا: «الناس بتجوز عيالها في الصيف، والفترة دي بالنسبة لنا فترة انتعاش في المبيعات».

80 ألف جنيه سعر غرفة النوم

وأضاف محسن التاجوري، أنّ متوسط سعر غرفة النوم يتراوح بين 40 ألفا وحتى 80 ألف جنيه للفئة العالية، بينما يقل السعر للفئة الأقل عن مبلغ الـ40 ألف جنيه، داعيا إلى فتح أبواب التصدير للخارج بسبب تكدس الموبيليا في ورش دمياط وكفر الشيخ، لتنشيط حركة البيع في الأسواق الخارجية، وجلب عملة صعبة للبلاد.

«الدمايطة» يفضلون البيع في دمياط

ولفت محسن التاجوري، إلى أنّ معارض بيع الأثاث لم تلق الإقبال الذي كان يأمله التجار، إذ إنّ دمياط لها طبيعة خاصة عكس باقي المحافظات، ويفضل أغلب المنتجين البيع بمعارضهم وورشهم، دون عرض منتجاتهم في المعارض المنظمة، معتبرا أنّ التخفيضات الفترة الماضية لم تكن مجزية على النحو المرغوب والمأمول بعد تراجع أسعار الأخشاب.