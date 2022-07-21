حقيقة وجود ذهب بأجهزة المحمول القديمة.. خبير: «أوعى ترميه»

يحمل هاتفك المحمول في طياته أغلى المعادن في العالم منها الذهب، والبلاتين، ومعادن أخرى، هذا ما أكده خبير الاتصالات إسلام خالد، حيث قال خالد لـ«الوطن»، إن الهواتف المحمولة تحتوي على معادن الذهب، والنحاس، والبلاتين، والبالاديوم.

وأشار خالد إلى أن الهاتف المحمول، يحتوي أيضا على معادن أقل أهمية كالألمنيوم والنحاس، ومجموعة من الفلزات الأرضية، ويوجد البلاستيك والزجاج، موضحا أن أسباب استخدام الذهب في صناعة الهواتف المحمولة يرجع إلى أنه يحتوي على قوام لين نسبيا يسهل تشكيله مقارنة بالمعادن الأخرى، مما يساعد في صنع خيوط وموصلات كهربائية غاية في الدقة لاستخدامه في الشرائح الإلكترونية ودون الحاجة لكمية كبيرة منه، حيث يوضع الذهب في الدارات الإلكترونية المطبوعة، وفي المعالجات، ونقاط الاتصال الخاصة بالموصلات، لأنه لا يتآكل، أو يصدأ.

2 مليار مستخدم للهواتف الذكية

وبحسب خالد فإن هناك نحو 2 مليار شخص حول العالم يحملون بين أيديهم هواتف ذكية، مشيرا إلى أن بعض الدراسات العالمية وجدت أن الهاتف مثل أي فون يحتوي على نحو 0.034 جرام من الذهب، و0.34 من الفضة، حيث يقوم الناس بتغيير هواتف كل عامين، ما يعني أن الهواتف القديمة التي تملأ الإدراج داخل المنازل بها ثروة كبير من المعادن الثمينة تقدر بمليارات الدولارات.

بعض الدول تستخرج المعادن من الهواتف

وأشار خالد إلى أنه رغم وجود كميات كبيرة من الذهب داخل أطنان المخلفات الإلكترونية حول العالم، إلا أن هناك مخاطر بيئية كبيرة حال استخلاص هذه المعادن من تلك المخلفات، وأن هناك قواعد يجب الالتزام بها عند استخراج المعادن من المخلفات الإلكترونية، موضحا أن بعض الدول تتستخرج المعادن عن طريق تحطيم الهواتف بالاعتماد على تيارات كهربائية قوية، لتفتيت اللوحات الإلكترونية التي تحمل فوقها الذهب والمعادن الأخرى، بالإضافة إلى فصل المواد السامة والتخلص منها بشكل آمن.