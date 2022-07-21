صفحات الغش تزعم تداول أسئلة وإجابات مادة الاستاتيكا للثانوية العامة

نشرت صفحات الغش عبر تليجرام، أجزاء من اسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «استاتيكا» للثانوية العامة 2022، زعمت أنّها تخص الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة اليوم باللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي بدقائق، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الحادية عشرة ظهرا.

تداول إجابات أسئلة الاستاتيكا للثانوية العامة

وبعد دقائق من نشر أجزاء الاسئلة، تداولت صفحات الغش أجزاء من إجابات الاسئلة المزعومة لامتحان الاستاتيكا عبر تطبيق تليجرام.

وقال مصدر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة، يتتبع جميع الأسئلة المتداولة لامتحان الاستاتيكا عبر صفحات الغش، للتحقق منها ومن صحتها، وأنّها ذات الأسئلة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان الآن.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التحقق من الأسئلة المتداولة، سيتم ضبط الطلاب الغشاشين فورا، وتحرير محاضر غش، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتطبيق عقوبات صارمة وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.

يؤدي طلاب الثانوية العامة، في آخر أيام امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة «الفلسفة والمنطق».