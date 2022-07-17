صفحات الغش تزعم تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس للثانوية العامة 2022

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من أسئلة امتحان علم النفس والإجتماع، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية الآن داخل اللجان الامتحانية، بعد مرور 30 دقيقة من بدء الوقت الأصلي للامتحان، في الساعة التاسعة صباحا.

التعليم تحقق في الأسئلة المتداولة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، رصدت الأوراق المتداولة على صفحات الغش، والتي زعم ناشروها أنّها لامتحان علم النفس والاجتماع الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحا أنّ الوزارة تحقق في صحة هذه الأسئلة.

إجراءات صارمة ضد الطلاب الغشاشين

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2022، تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات تؤثر على سيرها، وحال التأكد من الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش، وأنّها نفس أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتسبب في ذلك، علاوة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب الغشاشين.

رصد 59 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

وأكد المصدر، أنّه جرى رصد 59 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، وجميعها تم تحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، مشيرا إلى أنّ الوزارة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وجميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.