صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان «الفيزياء» للثانوية العامة

زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة وعلوم»، الآن داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد 20 دقيقة من بدء الوقت الأصلي للامتحان، في الساعة التاسعة صباحا.

عمليات التعليم ترصد الأسئلة المتداولة للفيزياء

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، رصدت جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش والتي زعم البعض أنها لامتحان الفيزياء الذي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة التأكد من الأسئلة المتداولة علي صفحات الغش، سيتم التوصل إلى هوية الطلاب الذين صوروا الأسئلة ونشرها على صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.