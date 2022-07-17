التعليم: ضبط مصوري وناشري امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس على صفحات الغش

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية في وزارة التعليم، تمكن من ضبط الطلاب مصوري امتحان مادة الجيولوجيا لشعبة علمي علوم وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ونشرها على صفحات الغش بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

التحفظ على الهواتف المستخدمة مع الطلاب

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التحفظ على الهواتف المستخدمة في تصوير امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين وفقاً لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، والذي يصل فيه العقوبة للحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

طلاب الشعبة الأدبية يمتحنون علم النفس

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).