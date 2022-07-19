صفحات الغش تزعم تداول أجزاء من أسئلة وإجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية

تداولت صفحات الغش عبر تليجرام، أجزاء من أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية»، زاعمين أنّها للامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين على أن ينتهي في الساعة الحادية عشرة ظهرا.

عمليات التعليم تتبع الأسئلة المتداولة للجبر والهندسة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم رصدت الأسئلة والإجابات المتداولة على صفحات الغش المزعومة لامتحان الجبر والهندسة الفراغية للتحقق منها والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التحقق من الأسئلة المتداولة سيتم ضبط الطلاب الغشاشين فورا، وتطبيق الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.

الخميس ختام امتحانات الثانوية العامة

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2022، امتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الخميس المقبل، حيث يؤدي الطلاب امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) شعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة والمنطق الشعبة الإدبية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ونظام التظلمات وامتحانات الدور التاني، وموعد بدء العام الدراسي المقبل 2022/2023، نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه جرى التواصل مع غرف العمليات المحلية بجميع المديريات، للتأكد من وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في موعدها.

وأضافت غرفة عمليات التعليم، أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة 2022، مؤمّنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.