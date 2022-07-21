العثور على جثة خمسيني ملقاة على سيارة في ظروف غامضة بالإسماعيلية

تحفظت جهات التحقيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على جثة شخص في الخمسينيات من العمر، عُثر عليها بجوار إحدى المدارس بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثمان إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، وانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان ومعاينته، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث الجنائية في قسم أول الإسماعيلية بسرعة إجراء التحريات حول المتوفى، لتحديد هويته ومعرفة سبب الوفاة.

جثة على سيارة

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثمان شخص ملقى على إحدى السيارات، بجوار مدرسة طه حسين بدائرة قسم أول.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان الحادث فور إبلاغ الأهالي، وعثرو على جثة شخص يقارب الخمسين عاما ملقى علي السيارة ومتوف، مع احتمالية وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتكثف المباحث الجنائية في الإسماعيلية جهودها لتحديد هوية المتوفى، ومعرفة ملابسات وفاته، فيما أشارت المصادر الى أن صاحب الجثة كان بكامل ملابسه وليس هناك تغير فيها.

تشكيل فريق بحث

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية، بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، لفك لغز الواقعة.

وضم الفريق المقدم أنور القاصي رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه النقباء أحمد البيومي، وأحمد يحيى، ومهند فرغل، للتوصل إلى سبب وفاته.

مصرع شاب في حادث بالإسماعيلية

وتوفى شاب، منتصف ليل اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ملاكي قرب مفارق سرابيوم على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات «رقم ط ص س 1591» على بعد كيلو مترات من محطة تحصيل الرسوم، وتسببت في وفاة الشاب علي طلب عبد الكريم، 30 سنة، مقيم بمدينة الشيخ زويد في محافظة الإسماعيلية.