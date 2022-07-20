«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة في الإسماعيلية.. ودرجة الحرارة تصل لـ41

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل كبير بالتزامن مع موجة الحرارة الشديدة التي تسود بعض المحافظات خاصة القاهرة الكبرى والدلتا.

وارتفعت درجات الحرارة اليوم لتسجل في الإسماعيلية 41 درجة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء فصل الصيف الحالي، مع ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض حركة الرياح.

«الأرصاد»: زيادة الرطوبة ونشاط الرياح

وقالت «الأرصاد» في بيان رسمي، إنه تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري وسيناء وجنوب الصعيد نهارا، ومعتدلة ورطبة ليلًا.

وأضاف بيان الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تزداد في الساعات الأولى من الصباح لتعطي فرصًا كبيرة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة.

كما سيشهد خليج السويس والبحر المتوسط نشاطًا للرياح، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد.

استمرار طوارئ الإسماعيلية

وفي السياق ذاته، أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة، حالة الطوارئ في الإسماعيلية والمراكز والمدن بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، كما تم التنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء وطوارئ شركة القناة لتوزيع الكهرباء، للتعامل مع أي أعطال قد تحدث بسبب الطقس بشكل فوري، فيما انتشرت سيارات الإسعاف في النقاط المحددة على الطرق السريعة والصحراوية.

وشهدت طرق الإسماعيلية اليوم، سيولة مرورية على كافة الطرق، كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس.