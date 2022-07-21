تسيير 8 رحلات طيران أسبوعيًا من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة.. أول أغسطس

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضي، تبدأ الشركة المصرية للطيران، تسيير رحلات من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة، بالتعاون مع الوكيل السياحي الروسي «آناتورز»، أول أغسطس المقبل، ومن المقرر تسيير 8 رحلات أسبوعيا من 3 مطارات روسية للمدينتين، بواقع 5 رحلات في الأسبوع لشرم الشيخ و3 رحلات للغردقة.

الرحلات تقل 1200 سائح روسي أسبوعيا

وكشف مصدر بالشركة المصرية للطيران، أن الشركة ستنقل بداية الشهر المقبل ما يقارب 1200 سائح روسي أسبوعيا من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من السياح الروس على حجز الرحلات إلى مصر خلال الفترة الحالية.

زيادة عدد الرحلات إلى 20 رحلة أسبوعيا بداية من سبتمبر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الخطة التشغيلية للشركة وفقا للتعاقدات مع الوكيل السياحي الروسي تشير إلى أن الشركة ستبدأ في زيادة عدد رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة منتصف الشهر المقبل، موضحا أنه من المتوقع ارتفاع أعداد رحلات الشركة من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من شهر سبتمبر المقبل لتكون 20 رحلة أسبوعية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ومن جهته قال محمد فلا، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، إنّ عودة الرحلات الروسية من جديد وبتلك المعدلات سيرفع الحركة السياحية الوافدة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن شرم الشيخ كانت أكثر المدن المصرية تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية حيث توقف توافد السياح الروس والأوكران إليها لاسيما وأن العديد من فنادقها كانت تعتمد بشكل كلى على الحركة السياحية الوافدة إليها من روسيا وأوكرانيا .

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يتوقع ارتفاع أعداد الرحلات الروسية إلى مصر خلال الأشهر المقبلة لاسيما مع تسيير رحلات من روسيا إلى مصر، وهو ما سينعش الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ والغردقة .