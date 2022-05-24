مستثمرو السياحة بمرسى علم: تجاوزنا الأثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية

قال رامى فايز ،عضو جمعية «مستثمرو السياحة بمرسى علم»، إنّ المنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة تجاوزت التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى تراجع نسب الإشغال بالفنادق إلى أقل من 10% خلال الأسابيع الأولى للحرب التى بدأت في فبراير الماضي، موضحا ان الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى مرسى علم كانت تٌمثل نحو 30% من إجمالي الحركة التي تستقبلها المدينة سنويا.

السياح الألمان عوضوا غياب الروس والأوكران

وأضاف لـ«الوطن»، أن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مرسى علم بدأت في التحسن خلال الشهرين الماضيين نظرا لقيام العديد من الأسواق السياحية بإرسال أعداد جيدة من السياح ما عوض إلى حد كبير غياب السياح الروس والأوكران، لافتا إلى أن السياح الألمان والبولنديين والتشيك والهولنديين والإيطاليين كانوا الأكثر تواجدا بالمدينة خلال الأشهر الماضية، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق مرسى علم تبلغ حاليا نحو 50% وهى نسبة جيدة قياسا بمعدلات الحركة السياحية خلال شهر مايو .

روسيا تبدأ فى تسيير رحلات شارتر للغردقة وشرم الشيخ

وأشار إلى ان إحدى الشركات الروسية ستبدأ وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى تسيير 8 رحلات شهريا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بداية من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أن تلك الرحلات ستكون رحلات شارتر منخفضة التكاليف بواقع رحلتين أسبوعيا واحدة للغردقة والأحرى لشرم الشيخ، موضحا أن نسب الإقبال على تلك الرحلات سيحدد إلى حد كبير إمكانية استمرارها أو زيادتها خلال الأشهر المقبلة .

وأوضح عضو جمعية «مستثمرو السياحة»، بالبحر الأحمر أن عدد الرحلات السياحية التي سيستقبلها مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجاري تبلغ نحو 86 رحلة، وغالبية السياح الوافدين على متن تلك الرحلات هم من الألمان والبولنديين والهولنديين والتشيك، لافتا إلى أن ألمانيا هي أكثر الدول الأوربية إرسالا للسياح للمدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر خلال الأشهر القليلة الماضية .