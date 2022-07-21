«التعليم» تحدد هوية الطلاب مصوري أسئلة الأحياء والإستاتيكا والفلسفة

كشف مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات، تمكن من تحديد هوية الطلاب مصوري امتحانات الأحياء والإستاتيكا والفلسفة ونشرها على صفحات الغش بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

تحرير محاضر غش للطلاب مصوري الأسئلة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم التحفظ على الأجهزة المستخدمة في تصوير أسئلة الامتحانات «الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق»، وتحرير محاضر غش للطلاب.

وأكد المصدر، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، وفقاً لقانون مكافحة الأخلال بالامتحانات والتي تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان لكل من طبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأية وسيلة أو في أية نظم تقييم سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة.