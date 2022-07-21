وصول أسئلة الاستاتيكا والأحياء والفلسفة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

وصلت أسئلة امتحانات الاستاتيكا والأحياء والفلسفة والمنطق، و«البابل شيت»، قبل قليل، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، إذ يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الاستاتيكا، وطلاب شعبة علمي علوم امتحان الأحياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق، اليوم الخميس، وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحانات الاستاتيكا والأحياء والفلسفة ستكون مباشرة دون تعقيد

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الاستاتيكا والأحياء والفلسفة والمنطق، الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمية والأدبية كلا في تخصصه، ستكون مباشرة ولا تحمل أى تعقيدات، وستكون اختيار من متعدد، مشيرا إلى أن الأسئلة سوف تأتي طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، منوها إلى أن جميع حالات الغش التي جرى رصدها والبالغ عددها حتى الآن 68 حالة في امتحانات الثانوية العامة 2022 جرى إحالتها للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الغشاشين.

تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة

وشدد المصدر، خلال حديثه لـ«الوطن»، على ضرورة تفتيش الطلاب ذاتيا من خلال العصا الإلكترونية، قبل السماح لهم بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لمواجهة الغش الإلكتروني، موضحا أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات مستمرة؛ إذ يحدث ذلك التصحيح بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري.

وزير التعليم يعلن اليوم الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

ويعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، إضافة إلى خطوات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة، علاوة على إعلان موعد عقد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وأيضا العقوبات الموقعة على الطلاب الغشاشين.