ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 بثلاث مواد.. اليوم

يختتم طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الأول؛ إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم)، الامتحان في مادة الأحياء، كما يؤدي طلاب شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، وطلاب (الشعبة الأدبية) في «الفلسفة والمنطق»، في لجان مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

تسلم كتيبات مفاهيم لطلاب الثانوية العامة

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، اليوم، الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم، الامتحان في مادة «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات» (الأحياء والجيولوجيا)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)».

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيجرى عقد امتحانات الفلسفة والمنطق والاستاتيكا والأحياء ورقيا بنظام البابل شيت، مشيرة إلى أنه سيجرى تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع ورقة الأسئلة، التي تتضمن جميع المصطلحات والمعادلات التي يحتاجها الطلاب، مشددة على عدم السماح بالكتابة عليها؛ لاستخدامها في امتحانات السنوات المقبلة.

توزيع درجات الأحياء للثانوية العامة

ووفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، فإن توزيع درجات مادة الأحياء للثانوية العامة 2022 لشعبة علمي علوم، كالتالي:

- إجمالي عدد أسئلة الأحياء 50.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 40.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 10.

- الدرجة النهاية الكبرى 60.

- الدرجة النهاية الصغرى 30.

توزيع درجات مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2022

- إجمالي عدد أسئلة للفلسفة والمنطق 50.

- 40 سؤالا بدرجة لكل منها.

- 10 أسئلة بدرجتين.

- الدرجة النهاية الكبرى 60.

- الدرجة النهاية الصغرى 30.

توزيع درجات مادة الإستاتيكا للثانوية العامة 2022

- إجمالي عدد الأسئلة 25.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجة 20.

- عدد الأسئلة لكل سؤال درجتين 5 أسئلة.