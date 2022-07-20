التعليم ترصد 68 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

تمكنت غرفة العمليات المركزية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من رصد 68 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، إذ جرى ضبط حالتي غش في امتحان الجبر والهندسة الفراغية، و3 حالات في الإحصاء، و3 في التربية الوطنية، و4 في التربية الدينية، و4 في الديناميكا، و8 في الكيمياء، و5 في الجغرافيا و6 في اللغة الأجنبية الأولى.

وكشفت غرفة العمليات، أيضا عن رصد حالتي غش في امتحان الجيولوجيا، و4 في علم النفس والاجتماع، وحالة واحدة في التفاضل والتكامل، و4 في امتحان التاريخ، وحالة في الفيزياء، و12 في اللغة العربية و9 في اللغة الأجنبية الثانية، موضحة أن جميع حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة جرى تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الغشاشين.

عقوبات رادعة للطلاب الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عقوبات رادعة سيجري توقيعها على الطلاب الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة 2022، وهناك طلاب يواجهون الحرمان لمدة عام من الامتحانات، بعد ضبطهم في حالات غش بالتليفون المحمول والساعات الإلكترونية داخل اللجان، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب خلال إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022،

إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن إعلان الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة تواصل أعمال التصحيح لجميع المواد التى أدي الطلاب فيها الامتحانات، وذلك بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب أى أخطاء قد تحدث أثناء أعمال التصحيح، موضحا أن الوزارة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال أعمال التصحيح، حفاظا على القائمين على أعمال التصحيح.