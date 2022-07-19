منة فضالي تطرح بوستر فيلمها الجديد «روحي لك»

كشفت الفنانة منة فضالي عن بوستر فيلمها الجديد «روحي لك»، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرة إلى أنَّ العمل من إخراج مازن نيازي.

منة فضالي تشوق الجمهور بعملها القادم

ونشرت منة فضالي صورة البوستر، التي تصدّرتها يدان فقط، وعلقت قائلة: «بوستر تشويقي، فيلم روحي لك إنتاج عمرو طنطاوي شركة ميكرز تاليف الاستاذ ناجي عبدالله إخراج مازن نيازي دعواتكم».

تفاصيل وأبطال فيلم «روحي لك»

وتدور أحداث فيلم «روحي لك» حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت أن تقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث أختها المستمر كي تتزوج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط تحدث بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه.

ويشارك في بطولة العمل إيهاب فهمي، ومنة فضالي، ومروة عبدالمنعم، ومدحت تيخا، وإسلام إسماعيل، وعمرو عبدالعزيز، وشريف باهر، أحمد سلامة، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج مازن نيازي.

مشاركة منة فضالي في فيلم فارس

وشاركت منة فضالي مؤخرًا في فيلم «فارس»، الذى عرض مؤخرا بجميع دور العرض بمصر، التي كانت تدور أحداثه حول في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة فارس الذي يجسّد شخصيته أحمد زاهر شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال حسين فهمي، الذي يجسد شخصية رشيد السويفي.