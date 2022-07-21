بعد إعلان بايدن إصابته به.. زعماء شخصوا بـ«السرطان»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 79 عامًا، أمس، للمرة الأولى إصابته بمرض السرطان، وذلك في إطار خطاب له حول الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، الأمر الذي أشار إليه العديد بأن الأمر «زلة لسان».

وقال الرئيس الأمريكي: «لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان، ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان»، وترصد «الوطن» أبرز الزعماء الذين أصيبوا بمرض السرطان.

رئيسة الأرجنتين فرنانديز

تم تشخيص رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في عام 2011 بالمرض، واضطرت لإجراء عملية جراحية آنذاك، وتولت المنصب في عام 2007 حتى عام 2015 وهي أرملة السياسي الراحل نيستور كيرشنير.

الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز

في العام نفسه، أعلن رئيس فنزويلا الأسبق هوجو تشافيز إصابته بالسرطان خلال رحلة خارجية إلى أوروجواي، مشيرًا إلى شفائه بعد 4 جلسات من العلاج الكيميائي.

وتولى تشافير منصب الرئاسة في فنزويلا منذ 2 فبراير 1999 حتى 5 مارس 2013.

رئيس باراجواي فرناندو لوجو

تم تشخيص رئيس باراجواي الأسبق أثناء توليه المنصب في أغسطس عام 2010 بالمرض نفسه في الجهاز الليمفاوي، وخضع لـ4 أشهر من العلاج الكيميائي.

وتولى لوجو رئاسة البلاد في باراجواي منذ عام 2008 حتى عام 2012.

ديفيد طومسون رئيس وزراء باربادوس

تم تشخيص ديفيد طومسون، رئيس وزراء باربادوس الأسبق بمرض سرطان البنكرياس، في سبتمبر من عام 2010، وتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه توفي في أكتوبر من العام نفسه عن عمر ناهز 48 عامًا أثناء تواجده في منصبه.

الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران

تم تشخيص الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران بمرض السرطان بعد وقت قصير من انتخابه في عام 1981، إلا أنه لم يكشف تلك المعلومات حتى أجرى عملية جراحية في عام 1992، وأخرى في عام 1994.

الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو

توفى الرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو عام 1974 أثناء تواجده في السلطة بسبب نوع نادر من السرطان أصاب خلايا البلازما.

شاه إيران محمد رضا بهلوي

غادر شاه إيران محمد رضا بهلوي بلاده في عام 1979 بسبب أعمال شغب وبينما كان يُعالج من سرطان الغدد اللمفاوية في الولايات المتحدة، وتوفى الشاه في المنفى بمصر في يوليو 1980.

الرئيس التشيكي فاتسلاف هافل

أجرى الرئيس التشيكي الراحل فاتسلاف هافل، الذي كان مدخنًا شرسًا، عملية جراحية في 1996 لإزالة جزء من الرئة اليمنى بعد إصابته بالسرطان، وبعدها أُعيد انتخابه ليتنحى عام 2003.

الرئيس الأمريكي رونالد ريجان

وفي عام 1985 أجرى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني حميد في القولون، وفي أغسطس 1985 أجرى عملية جراحية لإزالة خلايا سرطان في أنفه وأكمل فترتي رئاسته، وتوفي بعد ذلك في عام 2004.

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يوم 12 أغسطس من عام 2015 إصابته بمرض السرطان في العديد من أجزاء جسمه.

وتولى كارتر الرئاسة الأمريكية منذ عام 1977 حتى عام 1981.