بايدن يتحدى الكونجرس: سأستخدم سلطتي التنفيذية في ملف المناخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الكونجرس لا يتصرف كما يجب، وأنه سيستخدم سلطته التنفيذية لمكافحة أزمة التغيرات المناخية، كاشفا عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية لمكافحة تغير المناخ، في محاولة للدفع بأجندة بيئية عرقلها الكونجرس، والمحكمة العليا المحافظة.

«بايدن»: تغير المناخ خطر واضح وقائم

وقال «بايدن» في مؤتمر صحفي عقده في محطة مغلقة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ماساتشوستس: «تغير المناخ خطر واضح وقائم وسنستمر 2.3 مليار دولار للمساعدة في بناء بنية تحتية أمريكية لمواجهة الكوارث المناخية»، متابعا «صحة مواطنينا ومجتمعاتنا معرضة للخطر وأمننا القومي معرض للخطر أيضاً، واقتصادنا في خطر، لذلك علينا أن نتحرك»، وفقا لـ«العربية»

بايدن: لن أتردد في القيام بكل ماهو ضروري

وأشار بايدن، إلى أن إدارته لن تتردد في القيام بكل ما هو ضروري، مع موافقة النواب أو بدونها، متابعا «الكونجرس لا يتصرف كما يجب، هذه حالة طارئة وسأنظر إليها بهذه الطريقة كرئيس، وسأستخدم سلطتي التنفيذية لمكافحة أزمة المناخ».

المزيد من الأوامر التنفيذية لمكافحة آثار التغير المناخي

وأضاف بايدن أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان إدارته عن المزيد من الأوامر التنفيذية لمكافحة آثار التغير المناخي، لكنه لم يعلن حالة طوارئ مناخية تماشياً مع مطالبات بعض نواب حزبه، وهي خطوة قد تمنحه دفعة سياسية إضافية.