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بايدن يعلن إصابته بالسرطان أثناء خطاب حول الاحتباس الحراري.. ويكشف السبب

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خالد عبد الرسول
10:58 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، لأول مرة، إنه مصاب بالسرطان، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، عن «نيويورك بوست» التي أشارت إلى أن ذلك قد يكون زلة لسان أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض.

خطاب حول الاحتباس الحراري يكشف إصابة بايدن بالسرطان

وأثناء خطاب حول الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس، تحدث الرئيس الأمريكي عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، قائلا: «لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان، ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد».

بايدن.. أكبر رئيس للولايات المتحدة يطمح في ولاية ثانية

ويبلغ جو بايدن (79 عاما)، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة، ومؤخرا رصدت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنه يصافح خيالات أو أشخاصا غير موجودين، ولكنه يقول إنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

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بقلم خالد عبد الرسول