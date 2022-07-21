أغنية غلبان لـ أصالة تتخطى الـ10 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوعين

حققت أغنية «غلبان» للفنانة أصالة نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منذ قامت بطرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كما حصدت العديد من الإشادات من قبل الجمهور.

مشاهدات أغنية غلبان لأصالة

وحققت أغنية غلبان لأصالة مشاهدات واسعة، تخطت الـ10 ملايين مشاهدة عبر «اليوتيوب» في أقل من أسبوعين، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، و‎توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

كلمات أغنية غلبان

وتقول كلمات الأغنية: «غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان، فاكرنا زي زمان غلبان أوي غلبان، لا ده فاته وفاته رميناه بماضيه وحكاياته، ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته، ده فاكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال، وفي عرض رجوعه فاكر موضوعه وشغلتنا حياته، ليه هنمسك في اللي غايب مش من قلة الحبايب، بابنا مايتسابش موارب إحنا بنقفل ع الشاريين».

أصالة تستعد لطرح ألبومها الجديد

كما تستعد الفنانة أصالة لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة والذي جاء بعنوان «شايفه فيك»، حيث طرحت شركة روتانا للصوتيات البرومو الأول لألبوم أصالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «أيام قليلة ونسمع جديد أصالة الفن العربي، في ألبوم شايفة فيك».

وكانت أصالة وجهت رسالة حب إلى زوجها فائق حسن مطلع يوليو الجاري بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت صورة له عبر «انستجرام»، وعلقت عليها: «غيّرت حالي وحياتي وفنّي ووصلت معك فيهم لأعلى درجات النّور.. وصرت مو بسّ بحبّ صولا صرت فخوره بأصالة».