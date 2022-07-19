القوى العاملة: تعيين 456 شابًا وتفتيش 197 منشأة في الفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية في محافظة الفيوم بواقع 33 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 15 عاملًا غير منتظم، وصرف 5868 جنيهًا رعاية صحية لـ 23 عاملًا، فضلاً عن تسجيل 123 عاملاً جديد بالمنظومة.

تعيين 456 شابًا بمنشآت القطاعين الخاص والاستثماري

وأشار الوزير إلى أن المديرية عينت 456 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 شباب «قادر باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1694 من راغبي عمل منهم 15 «قادرون باختلاف»، فضلا عن استخراج 508 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم في تقريرها للوزير بشأن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، إن المديرية نظمت حملات أسفرت عن تفتيش 197 منشأة، وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة، فضلاً عن 9 حملات تفتيشية على 17 منشأة، وعقد 4 ندوات توعية، كما تم بحث 42 شكوى عمالية فردية.

التفتيش على 102 منشأة

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 102 منشأة، يعمل بها 1550 عاملًا، وتحرير 31 محضرًا للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.