العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة بالإسماعيلية.. «بدون ملابس»

لقي شاب مصرعه في ترعة الإسماعيلية، مساء أمس الأربعاء، وعُثر على الجثمان طافيا على مياه الترعة في منطقة الكيلو 11 على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد».

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالي بوجود جثمان يطفو على مياه الترعة قرب كوبري منطقة الكيلو 11 بدون ملابس تقريبا.

انتشال الجثمان

ووجه لاشين بانتقال رجال المباحث الجنائية والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وانتشال الجثمان من مياه الترعة وفحص الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية، إن الجثمان لشاب مجهول الهوية في أواخر الثلاثينيات من العمر تقريبا، مشيرة إلى التحفظ على الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأضافت المصادر، أن التحريات الأولية تشير إلى وفاة الشاب غرقاً، لعدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثمان أو تغير في الشكل نتيجة شبهة جنائياً.

تشكيل فريق بحث

وشكلت مباحث الإسماعيلية، بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية فريق من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم حازم حسام مقدم مباحث قسم ثان لفحص الواقعة.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية سرعة انهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لهوية المتهم وسرعة التوصل لذويه وكشف ملابسات وأسباب غرفه.

العثور على جثة خمسيني بجوار مدرسة

وعثرت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولي من صباح اليوم على جثة شخص خمسيني بجوار مدرسة طه حسين، بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وتكثف المباحث الجنائية جهودها في الفترة الحالية لكشف هوية المتوفى، وكشف ملابسات الوفاة، فيما تم التحفظ على الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.