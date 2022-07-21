والد نيرة أشرف ينفي مشاركتها في أعمال فنية قبل مقتلها: اسألوا عايدة رياض

نفت أسرة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، والتي ذبحت على يد زميلها محمد عادل، طالب كلية الآداب بجامعة المنصورة أيضا، ومن مدينة المحلة الكبرى، عن وجود رغبة لابنتهم في التمثيل قبل وفاتها، مؤكدين على عدم مشاركتها في أي أعمال فنية قبل تعرضها للقتل.

نيرة أشرف لم تفكر في التمثيل

وقال أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن ما تردد مؤخرا على عدد من صفحات «فيس بوك» بشأن مشاركة ابنته، قبل مقتلها، في أحد الأعمال الفنية مع الفنانة الكبيرة عايدة رياض، غير صحيح، كما أن ما قاله المخرج مؤمن منير في هذا الشأن، عار تماما من الصحة.

وأضاف والد طالبة جامعة المنصورة، أن ابنته لم تتطرق من بعيد أو قريب للتحدث أو التفكير في هذا الشأن، وما تردد أيضا نفته الفنانة الكبيرة عايدة رياض، موضحا أن ابنته كان تقيم في القاهرة مع شقيقتها من أجل الابتعاد عن المشاكل مع المتهم، وخاصة بعد مطاردته لها أكثر من مرة خلال سيرها في الشوارع، وأنها كانت تأتي من القاهرة مباشرة إلى مدينة المنصورة سواء بهدف حضور المحاضرات أيام الدراسة أو أداء الامتحانات، ويوم الحادث كان اليوم الوحيد الذي باتت في منزلها بالمحلة الكبرى.

والد نيرة: الشائعات تطاردنا

وأشار والد الطالبة نيرة، أنه علم بتلك الأخبار من صفحات «فيس بوك»، وهو ما أثار استيائه، خاصة وأن هناك شائعات تتردد مؤخرا، حول حياة ابنته والأسرة كلها، وذلك مخالف للحقيقة، موضحا أن ابنته كانت تفكر في دراستها الجامعية فقط خلال تلك المرحلة.