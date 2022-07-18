فيديو يثير الجدل.. هل تخلى فريد الديب عن قاتل نيرة أشرف؟

تطورات جديدة تشهدها قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف، بعد قبول المحامي الكبير فريد الديب، الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتلها أمام جامعة المنصورة، وتوليه إعداد مذكرة الطعن على الحكم.

أسرة محمد عادل داخل مكتب فريد الديب

وظهرت أسرة محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، مع محاميهم أحمد حمد، داخل مكتب المحامي فريد الديب، مساء أمس الأحد.

ونشر المحامي أحمد حمد، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وهو مع أسرة محمد عادل، ومن بينهم خاله، داخل مكتب المحامي المخضرم فريد الديب.

حذف الفيديو

وتحدث «حمد» عبر مقطع الفيديو قائلا: «طبعا في مكتب والدي الأستاذ فريد الديب، زي ما وعدناكم، وهنقابله بعد 10 دقايق»، ليؤكد للمتعاطفين مع المتهم محمد عادل، أنهم داخل مكتب المحامي المخضرم لتسليمه ملف القضية حتى يبدأ «الديب» في إعداد مذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل.

وبعد نشر محامي محمد عادل مقطع الفيديو أمس الأحد، مع أسرة المتهم بقتل نيرة أشرف، من داخل مكتب المحامي فريد الديب، فوجئ متابعوه اليوم بحذفه لمقطع الفيديو، ما أثار التساؤلات حول حقيقة قبول «الديب» بأوراق القضية.

أسباب حذف فيديو أسرة قاتل نيرة أشرف داخل مكتب «الديب»

وكشف أحمد حمد، محامي محمد عادل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسباب حذف مقطع الفيديو داخل مكتب المحامي المخضرم فريد الديب، قائلا إنه بعد نشره للفيديو بدأت تأتي رسائل هجوم وإساءة لأسرة محمد عادل، الذين كانوا حاضرين معه في الفيديو داخل مكتب «الديب».

وطلب الكثيرون من محامي محمد عادل، حذف مقطع الفيديو داخل مكتب فريد الديب، بعد موجة الهجوم على أسرة المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وهو ما نفذه بالفعل «حمد» بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على «فيس بوك».

وكان المحامي الكبير فريد الديب، وافق على الدفاع عن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، بدون الحصول على أجر، على أن يتولى إعداد مذكرة الطعن على حكم إعدامه.