الفنانة حلا شيحة في ورطة بسبب ابنتها.. والجمهور يتهمها بإثارة الجدل

أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بعدما اعتقد قطاع كبير من الجمهور، تخليها عن الحجاب مُجددًا، لتتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حالة غضب.

مزاعم بخلع حلا شيحة للحجاب مُجددًا

البداية، عندما نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بصبحة بناتها الأربعة، لتهنئة الجمهور بمناسبة عيد الأضحى المُبارك، لتنهال عليها موجة واسعة من الهجوم، حتى حذفت الصورة منعًا لإثارة البلبلة والجدل.

وظهرت في الصورة المحذوفة، ابنة حلا شيحة الكبرى، والتي تُدعى «خديجة»، حيث تُشبه لحدّ كبير لوالدتها الفنانة المُعتزلة، وكانت ترتدي «كاب» يُغطي الجزء الأعلى من رأسها فقط، ليعتقد الجمهور أنّ هذه الفتاة هي «حلا» وخلعت الحجاب من جديد.

الجمهور لـ حلا شيحة: الأضواء بعدت عنك

ووجه عدد من المُتابعين، اتهامات لـ حلا شيحة، بعد اعتقادهم بخلعها الحجاب، حيث قال أحدهم عبر موقع التغريدات تويتر، «عرفت إنّ حلا شيحة قلعت الحجاب تالت أو رابع مرة.. الأضواء غابت عنها فرجعت تاني وعايزة تركب التريند».

كما تساءل أحد المتابعين، لاسيما المُتابعين لـ«تريندات» الوسط الفني، قائلًا: «حلا شيحة تاني؟!»، فيما قال آخر: «خلصنا من آمال ماهر طلعت لنا حلا شيحة».

وفي ضوء تلك الأزمة، وخروج مزاعم بخلع حلا شيحة الحجاب، إلا أنّ الفنانة المعتزلة لم تُعلق على الجدل المُثار إطلاقًا، فيما اكتفت بحذف الصورة فقط.

وكانت حلا شيحة، ارتدت الحجاب مجددًا، منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث أعلنت وقتها الخبر من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مُعلقة عليها بقولها: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله».