حلا شيحة تحذف صورتها رفقة بناتها بعد هجوم عليهن بسبب خلع الحجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة صورتها رفقة بناتها ووالدها، منذ ساعات قليلة، تعرضت للكثير من الانتقادات، بعد أن نشرتها، وذلك بسبب ظهورها بدون الحجاب.

حلا شيحة تظهر هي وابنتها بدون حجاب

ونشرت الصورة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكانت الصورة تظهر حلا شيحة، ووالدها، وهو يحتضن بناتها، وكانت ابنتها الكبرى دون حجاب، وهو ما وضعها في مرمى الانتقادات، بسبب عدم ارتداء ابنتها للحجاب.

وتلقت حلا شيحة العديد من التعليقات السلبية، ما أدى إلى حذفها الصورة، حتى ينتهي الجدل والهجوم الكبير عليها، ولم تعلق على هذه الانتقادات، إذ زعم البعض أنها خلعت الحجاب هي وابنتها الكبرى.

احتفال حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

وكانت حلا شيحة احتفلت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد ميلاد ابنها أحمد، منذ أيام قليلة.

ونشرت حلا شيحة، فيديو يضم مجموعة صور لابنها أحمد، وعلقت عليها قائلة: «النهارده يوم ميلاد أحمد بيتم 9 سنين يا رب العمر كله في سعادة ونجاح ربنا يحفظه وكل إخواته البنات هنا وخديجة وعائشة، ويحفظ أولادنا كلهم يا رب حبيت أشاركم لحظة حسيتها».