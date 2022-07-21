إزالة 6 تعديات على الخطوط الناقلة لمياه الشرب في الساحل الشمالي «صور»

تمكنت اللجنة المكلفة من الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لرصد وإزالة التعديات والمخالفات على الخطوط الناقلة للمياه على امتداد الطريق الساحل الشمالي مطروح الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط وإزالة عدد 6 وصلات تعدي في المنطقة من الكيلو 40 عند مدخل قرية باجوش بسيدي حنيش شرقا وحتى منطقة كليوباترا في الكيلو 13 غرب مرسى مطروح.

لجنة تفتيش مكبرة

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه جرى تشكيل لجنة مكبرة من إدارات وقطاعات الشركة الشئون القانونية والتفتيش التجاري والأمن والأملاك البحوث والتطوير والعلاقات العامة.

وقامت اللجنة برصد عددا من المخالفات والتعديات على خطوط المياه الرئيسية، وقامت بإزالة وصلة تعدي بقطر 2 بوصة على خط الـ12 في منطقة الكيلو 40 شرق مطروح، كما تم إزالة وصلة تعدي وعداد معطل بقطر 2 بوصة بالكيلو 38 شرق مطروح، ويقوم المخالفين ببيع المياه للمواطنين وللأماكن الإنشائية بذات المنطقة.

تفاصيل إزالة وصلات المياه المخالفة

كما جرى إزالة وصلات مخالفة في الساحل الشمالي، شملت وصلة تعديات بقطر 2 بوصة على خط الـ700 مم في الكيلو 40 شرق قرية ألماظة، وإزالة وصلة تعدي بقطر 2 بوصة عند مدخل كليوباترا بالكيلو 13 غرب مرسى مطروح، أيضا تم رصد عدد 2 وصلة مخالفة تستخدم في ري الزراعات شرق مرسى مطروح، وتم تحرير المحاضر للمخالفات واتخاذ اللازم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

ونبّه رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، لاستمرار ومتابعة أعمال لجنة التعديات لإزالة ورصد أية تعديات على الخطوط الناقلة للمياه، والتي تعد سبباً رئيسيا في إهدار وسرقة كميات كبيرة من مياه الشرب والتي من المفترض وصولها إلى المواطنين من خلال شبكات المياه، وبالتالي تتسبب في حدوث نقص في كميات المياه وظهور أزمة نقص المياه والتي يجب التصدي لها بكافة الطرق الفنية والقانونية.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رسالة إلى المواطنين بعدم التعدي على خطوط المياه حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية حال ضبطهم بالمخالفات.