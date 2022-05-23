محافظ مطروح: إنشاء محطتي معالجة مياه وقرية بدوية بسيوة وبراني

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع اللواء هشام السوداني، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية المتعثرة بالمحافظة، ووضع المقترحات لاستكمالها بما يعود على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وجميع القطاعات التنفيذية المعنية.

محطة معالجة ثلاثية وثنائية

وأشاد اللواء هشام السوداني، خلال الاجتماع مع محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بمستوى الخدمات المقدمة والجهود المبذولة في المشروعات التي تُجرى على أرض مطروح وجرى تفقدها، مع استكمال برنامج المرور على عدد من المشروعات، والتعاون مع المحافظة في تذليل العقبات والإسراع في إنهائها، حيث تم مناقشة أعمال التوسعة لمحطة المعالجة الثلاثية والثنائية بمرسى مطروح، ووضع مقترحات الحلول لتصريف مياهها والقابلة للزيادة مع عدم قدرة الغابه الشجرية على استيعاب الكميات، وكذلك المشروع الصحى المتكامل بسيوة بنسبة تنفيذ 85%، وأهمية تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ الغابة الشجرية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاستقبال تصرفات المياه الواردة، أو مدى إمكانية واستغلال كميات المياه المعالجة فى الزراعة مستقبلاً، والتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع الحل الفنى المناسب لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفيه بمنطقة حفر الباطن بالحمام لتسليم عدد 33 عمارة للمتسحقين.

2.7 مليون جنية لإنشاء قرية بدوية

وأكد محافظ مطروح أنه جرى مخاطبة وزارة الإسكان لتدبير مبلغ 2,7 مليون جنيه للقرية البدوية «تعمير 1» بأبو ميلاد ببرانى التى يقيمها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لتوصيل مرفق الكهرباء، كذلك الحاجة لمبلغ 2 مليون جنيه لمد مرافق الكهرباء والمياه لـ4 أسواق حضارية بمطروح، كما أكد اللقاء على أهمية التنسيق بين الوزارات المركزية ومحافظة مطروح في إقامة المشروعات، وفقا لطبيعة المحافظة مع استكمال التمويل اللازم لإنهاء تلك المشروعات.