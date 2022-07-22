مدة عزل مريض كورونا.. 5 أيام للحالات البسيطة و10 للمتوسطة

نشرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا على موقعها الرسمي، حددت فيه مدة عزل مريض كورونا، بالتزامن مع عودة ارتفاع الإصابات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالات الإيجابية لفيروس كورونا وأعراضها خفيفة وتشبه نزلات البرد، ومدة عزل مريض كورونا تكون 5 أيام فقط، وحال وصول درجة الحرارة إلى 38 درجة يستمر العزل بحد أدنى 5 أيام أخرى، بعد زوال الحمى تماما وتوقف استخدام خافض الحرارة.

مدة عزل مريض كورونا

وتابعت الوزارة أنه حال انتهاء العزل يستمر الشخص في ارتداء الكمامات لمدة 5 أيام إضافية، لافتة إلى أن الحالات المتوسطة يتم التعامل معها بشكل مختلف فيستمر العزل لها لمدة 10 أيام بشرط أن تكون الأيام الثلاثة الأخيرة دون ارتفاع درجة الحرارة.

عدم مخالطة الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

وأوصت وزارة الصحة والسكان بعدم مخالطة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا حتى حال تلقيهم اللقاح، مشيرة الى أن فترات العزل تم تحديدها وفقا للوضع الوبائي المحلي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، لتخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة لذلك لابد من الحصول على اللقاح وعدم التخوف أو القلق.