الصحة: 1.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ3.6 مليارات جنيه في 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليون و694 ألفا و467 قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك بداية من أول شهر يناير 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات و337 مليونا و851 ألف جنيه.

يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، إضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

كارت الخدمات المتكاملة

من جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبي على 192 ألفا و955 مواطنا من خلال 429 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة».

ولفت زيدان، إلى أنّ إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».

وتابع أنّ الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يسجل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أي مشقة.

وذكر زيدان، أنّ الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة له.