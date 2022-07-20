عاجل.. «الصحة» توجه رسالة للمواطنين المصابين بفيروس كورونا من قبل

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا عاجلا، للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقالت الوزارة إنه من أصيب بعدوى فيروس كورونا من قبل لا يكتسب مناعة من الإصابة لفترة طويلة، بل يحتاج الشخص إلى تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح، ودعت الوزارة المواطنين المصابين بفيروس كورونا من قبل الحصول على اللقاح، خاصة وأن اللقاح آمن وفعال ويقوي الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا، والمتحورات المختلفة التي تظهر.

7 خطوات للوقاية من فيروس كورونا

كما وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتباع 7 إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومتحوراته المختلفة وجاءت على النحو التالي «ارتداء الكمامات، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطهير اليدين بعد لمس الأسطح الخارجية، وضرورة ممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي والحفاظ على الصحة النفسية، وتلقي لقاح فيروس كورونا والجرعة التنشيطية الخاصة به».

وأوضحت الوزارة مجموعة من النصائح لحماية الأطفال الأقل من 18 عاما من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وشددت على أهمية الاهتمام بتغذية الأطفال وعلاج أي مشكلة صحية، وتعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامات بطريقة سليمة، والحرص على تلقي الأطفال من 12 إلى 18 عاما لقاح كورونا لتقوية مناعتهم ضد الفيروس.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس في مصر.

كما طالبت المواطنين بالتواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة المتعلقة بفيروس كورونا والرد عليها من مصادرها لمختلفة بشكل مباشر.