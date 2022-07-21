«الصحة»: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا على موقعها الرسمي، وجهت فيه نصائح للمدخنين، تزامنًا مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 7% بعد استقرار استمر لأكثر من شهرين على التوالي، وقالت وزارة الصحة والسكان إنّ المدخنين هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا نظرا لتأثيره على الرئتين.

أضرار التدخين وفيروس كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها أضرار التدخين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يضعف الرئتين، ويضعف مناعة الجسم، فضلا عن تعريض الجسم للإصابة بامراض القلب، كما يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.

وعن كيفية حماية الأطفال من جائحة فيروس كورونا، وجهت وزارة الصحة أولياء الأمور باتباع مجموعة من النصائح الغذائية الهامة، وقالت الوزارة إن الأطفال يجب أن يتناولوا وجبة خفيفة ـو اثنتين أثناء النهار ليحافظوا على نشاطهم، لافتة إلى ضرورة تبديل الوجبات الخفيفة السكرية أو المالحة بأخرى صحية مثل الجبن واللبن ويفضل أن يكون محلي.

كيفية حماية الأطفال من جائحة فيروس كورونا

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الاهتمام بتناول الفواكه المقطعة أو المجففة والبيض المسلوق، مشيرة الى أن هذه الأغذية تشعر بالإمتلاء وتساعد فى بناء عادات صحية تستمر مع الأطفال مدى حياتهم، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية بجميع المستشفيات، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.