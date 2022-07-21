صحفي: مصر شهدت انتكاسة في ملف تنظيم الأسرة أثناء حكم الإخوان

قال عبد الصمد ماهر، كاتب صحفي متخصص بملف الصحة، إنه لابد من التفرقة بين الزيادة السكانية وأزمة الزيادة السكانية، حيث أن الزيادة السكانية في ظل وفرة الموارد لا تعد مشكلة بل على العكس قد تكون مفيدة، أما أزمة الزيادة السكانية فهي تعود لقلة الموارد، بحيث يقل نصيب الفرد من الطاقة والمياه وغيرها وهو ما يخلق أزمة.

نجاح الدولة في التصدي للزيادة السكانية حتى عام 2010

وأضاف «ماهر»، في حوار مع الإعلامية غادة عبد السلام ببرنامج «على أرض مصر» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ الدولة المصرية بدأت في التصدي للزيادة السكانية منذ عام 1964، ومع تعاقب الحكومات والأنظمة وصل معدل الإنجاب قبل عام 2010 إلى 2.8.

انتكاسة في الوعي بتنظيم الأسرة

وأوضح المتخصص في شئون الصحة أنه في ظل حكم جماعة الإخوان حدثت انتكاسة في ملف الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن ارتباط الزيادة السكانية بالثقافة المجتمعية، مشيرًا إلى استقطاب جيل الشباب في ذلك الوقت وترسيخ بعض المفاهيم المغلوطة لديهم مثل العزوة والقبيلة والرغبة في إنجاب الذكور.

الكشف الطبي والنفسي للمقبلين على الزواج

ولفت إلى أن حل المشكلة السكانية يتطلب تضافر كل الجهود المجتمعية، مؤكدًا ضرورة إشراك رجال الدين ومخاطبة الطفل بداية من المدرسة، مشيرًا إلى أن الدراسات توصلت إلى أن كل جنيه تصرفه الدولة لمواجهة الزيادة السكانية يعود على الدولة بعاند يقدر ب 172 جنيه، مشددًا على أهمية التثقيف المجتمعي، إضافة إلى الكشف الطبي والنفسي الحقيقي للشباب المقبلين على الزواج.